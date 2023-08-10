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В Ереване отменили концерт группы Little Big

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В столице Армении Ереване отменили концерт музыкальной группы Little Big, который должен был состояться 12 августа.
В Ереване отменили концерт группы Little Big
  • Gettyimages.ru
  • © John Elk III

Об этом сообщили музыканты в своих социальных сетях.

«С сожалением вынуждены сообщить, что запланированный на 12 августа концерт в Ереване был отменён», — приводит сообщение РИА Новости.

По словам музыкантов, причиной отмены концерта стала «угроза безопасности». По их словам, организаторы не могут предоставить группе гарантии, что концерт состоится без происшествий.

Ранее более тысячи граждан Армении поставили подписи под обращением в Генпрокуратуру страны с требованием возбудить уголовное дело против основателя группы Little Big Ильи Прусикина*.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 27.01.2023.

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