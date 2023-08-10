Власти Ливана запретили показ фильма «Барби»
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О том, что картина, главные роли в которой исполнили Райан Гослинг и Марго Робби, запрещена к показу, сообщает CNN со ссылкой на государственные СМИ Ливана.
Уточняется, что поводом для принятия решения министр Мухаммед Муртада назвал «пропаганду сексуальных отклонений и транссексуальности».
Чиновник также заявил, что возможный показ «Барби» в Ливане «имел бы наихудшие последствия для детей и молодёжи Ливана».
Ранее стало известно, что картина Греты Гервиг собрала более $1 млрд в мировом прокате.