Комедия Греты Гервиг «Барби» собрала более $1 млрд за 17 дней мирового проката
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По данным Variety, продюсеры фильма окрестили его как «Барбиллиард» (Barbillion). По их словам, кинолента превысила даже самые смелые ожидания своих авторов. Картина лидирует в Северной Америке в течение трёх уик-эндов.
Грета Гервиг вписала своё имя в список женщин-режиссёров, установивших рекорд по кассовым сборам. Кинематографистка превзошла постановщицу «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс, но немного уступает Дженнифер Ли, снявшей обе части «Холодного сердца» совместно с Крисом Баком.
Ранее стало известно, когда «Барби» покажут в российских кинотеатрах.