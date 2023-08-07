Комедия Греты Гервиг «Барби» собрала более $1 млрд за 17 дней мирового проката

Комедийная лента «Барби» преодолела отметку $1 млрд за 17 дней мирового проката, опередив прежнего рекордсмена — «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II» — на два дня.

По данным Variety, продюсеры фильма окрестили его как «Барбиллиард» (Barbillion). По их словам, кинолента превысила даже самые смелые ожидания своих авторов. Картина лидирует в Северной Америке в течение трёх уик-эндов.

Грета Гервиг вписала своё имя в список женщин-режиссёров, установивших рекорд по кассовым сборам. Кинематографистка превзошла постановщицу «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс, но немного уступает Дженнифер Ли, снявшей обе части «Холодного сердца» совместно с Крисом Баком.

Ранее стало известно, когда «Барби» покажут в российских кинотеатрах.