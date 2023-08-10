В Москве арт-объект «Время вперёд» украсит главный вход парка Горького по случаю 95-летия

В Москве в честь 95-летнего юбилея парка Горького у его главного входа 11 августа установят арт-объект «Время вперёд».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Инсталляцию представит Москомархитектура, которая содействует интеграции объектов искусства в городскую среду.

Председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская выразила мнение, что такой подход не только повышает привлекательность территории, но и придаёт ей легко трансформирующийся элемент созерцательной архитектуры.

По мнению авторов проекта, вид входного павильона будет представлять собой воплощение идеи о стремительном ходе времени.

Ранее, по сообщениям «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями Юго-Восточного административного округа рассказал о планах по реабилитации парка «Кузьминки».