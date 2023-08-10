В Ставропольском крае ожидается повышение температуры до +42 °С 11 августа
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.
В ведомстве жителей попросили соблюдать меры предосторожности.
Также стало известно, что в Омской области ожидается похолодание в ночное время в воскресенье до +3...+8 °С, в дневное — в пределах +12…+17 °С, как передаёт gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.
Ночью в области в субботу, 12 августа, температура составит +6...+11 °С, днём +13…+18 °С.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае ожидается температура в пределах +25...+32 °C 12—13 августа.