В Ставропольском крае ожидается повышение температуры до +42 °С 11 августа

В Ставропольском крае объявили экстренное предупреждение из-за повышения температуры до +42 °С 11 августа.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

В ведомстве жителей попросили соблюдать меры предосторожности.

Также стало известно, что в Омской области ожидается похолодание в ночное время в воскресенье до +3...+8 °С, в дневное — в пределах +12…+17 °С, как передаёт gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

Ночью в области в субботу, 12 августа, температура составит +6...+11 °С, днём +13…+18 °С.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае ожидается температура в пределах +25...+32 °C 12—13 августа.