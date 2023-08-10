Продюсер Пудовкин рассказал о состоянии здоровья певицы Лады Дэнс
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«Надеюсь, в ближайшие дни Лада самостоятельно сделает видеообращение по состоянию здоровья, даст комментарий. От себя хочу сказать: сейчас самое главное — это её реабилитация и отсутствие тяжёлых последствий перенесённой аварии. Сегодня певица разговаривала, общалась с родными и близкими. Решают вопросы по косметическим проблемам на лице, проводятся все необходимые процедуры», — объяснил собеседник RT.
Ранее стало известно, что были опубликованы первые фото певицы Лады Дэнс из медицинского учреждения, куда она попала в результате аварии.