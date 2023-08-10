Продюсер Пудовкин рассказал о состоянии здоровья певицы Лады Дэнс

Продюсер Сергей Пудовкин пообщался с RT и рассказал, в каком состоянии находится пострадавшая в ДТП певица Лада Дэнс.

«Надеюсь, в ближайшие дни Лада самостоятельно сделает видеообращение по состоянию здоровья, даст комментарий. От себя хочу сказать: сейчас самое главное — это её реабилитация и отсутствие тяжёлых последствий перенесённой аварии. Сегодня певица разговаривала, общалась с родными и близкими. Решают вопросы по косметическим проблемам на лице, проводятся все необходимые процедуры», — объяснил собеседник RT.

Ранее стало известно, что были опубликованы первые фото певицы Лады Дэнс из медицинского учреждения, куда она попала в результате аварии.