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Продюсер Пудовкин рассказал о состоянии здоровья певицы Лады Дэнс

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Анастасия Румянцева
Продюсер Сергей Пудовкин пообщался с RT и рассказал, в каком состоянии находится пострадавшая в ДТП певица Лада Дэнс.
Продюсер Пудовкин рассказал о состоянии здоровья певицы Лады Дэнс
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Надеюсь, в ближайшие дни Лада самостоятельно сделает видеообращение по состоянию здоровья, даст комментарий. От себя хочу сказать: сейчас самое главное — это её реабилитация и отсутствие тяжёлых последствий перенесённой аварии. Сегодня певица разговаривала, общалась с родными и близкими. Решают вопросы по косметическим проблемам на лице, проводятся все необходимые процедуры», — объяснил собеседник RT.

Ранее стало известно, что были опубликованы первые фото певицы Лады Дэнс из медицинского учреждения, куда она попала в результате аварии.

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