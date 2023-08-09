Власти Казахстана приостановили работу домена yandex.kz

Казахстан с 9 августа решил приостановить работу доменного имени «Яндекса» за размещение сайта на иностранных серверах.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

«С 9 августа 2023 года приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан», — пишет агентство.

Как позднее отметила пресс-служба «Яндекса», домен yandex.kz уже работает.

«Сервисы «Яндекса» в Казахстане доступны для пользователей в обычном режиме. Мы продолжаем диалог с регулятором, чтобы выработать необходимые решения в рамках требований законодательства Республики Казахстан», — отметили в компании.

В июне «Яндекс» сообщил об открытии офиса в Белграде, который с прошлого года работал в тестовом режиме.

В марте 2023 года компания перевела своих сотрудников на гибридный формат работы.