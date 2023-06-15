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«Яндекс» сообщил об открытии офиса в Белграде

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«Яндекс» сообщил об открытии офиса в Белграде, который с прошлого года работал в тестовом режиме.
«Яндекс» сообщил об открытии офиса в Белграде
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Яндекс» официально открывает офис в Сербии. С прошлого года часть его уже работала в тестовом режиме, а осенью компания планирует обустроить помещение еще в одном офисном здании в Белграде», — сказали в пресс-службе компании РИА Новости.

Уточняется, что в сербском офисе могут работать специалисты из разных стран. По словам представителя «Яндекса», на данный момент около 10% сотрудников компании, работающих за рубежом, работают в Сербии.

Ранее «Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета в 2023 году по версии журнала Forbes.

Российская компания в марте 2023 года перевела своих сотрудников на гибридный формат работы.

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