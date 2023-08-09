Диетолог Гридина заявила о вреде чрезмерного употребления сахарной ваты

Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина заявила, что чрезмерное употребление сахарной ваты может привести к проблемам со здоровьем.

В беседе с Life.ru она отметила, что избыток холестерина делает сосуды менее эластичными.

«Безусловно, сахар негативно влияет на качество зубов, стимулирует появление кариеса. Также чрезмерное употребление сладкого может приводить к частому появлению ложного голода», — сообщила Гридина.

Как отметила эксперт, детям излишнее употребление сахара не рекомендуется так же, как и взрослым.

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