Диетолог Гридина заявила о вреде чрезмерного употребления сахарной ваты
В беседе с Life.ru она отметила, что избыток холестерина делает сосуды менее эластичными.
«Безусловно, сахар негативно влияет на качество зубов, стимулирует появление кариеса. Также чрезмерное употребление сладкого может приводить к частому появлению ложного голода», — сообщила Гридина.
Как отметила эксперт, детям излишнее употребление сахара не рекомендуется так же, как и взрослым.
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