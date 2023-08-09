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Лауреаты конкурса «Молодые ветра» выступят 17 августа на форуме «Таврида»

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Программный директор радиостанции «Наше радио», председатель жюри конкурса «Нашествие: Молодые ветра» Игорь Паньков рассказал о фестивалях, на которые смогут попасть лауреаты.
Лауреаты конкурса «Молодые ветра» выступят 17 августа на форуме «Таврида»
  • РИА Новости

«Есть не только финал конкурса «Молодые ветра». Есть много фестивалей, куда мы с удовольствием поможем попасть нашим финалистам и победителям», — заявил он в беседе с НСН.

Со своей стороны, заслуженный артист России, сопредседатель жюри Денис Майданов отметил, что на молодёжном форуме «Таврида» состоится гала-концерт лауреатов «Молодых ветров».

«С удовольствием объявляю и приглашаю всех, кто собирается посетить фестиваль «Таврида-Арт» с 17 по 21 августа в Крыму: 17 августа в 16 часов — концерт «Молодых ветров» на «Тавриде»», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что в Москве прошёл финальный гала-концерт конкурса «Нашествие: Молодые ветра», на котором объявили имена победителей.

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