Лауреаты конкурса «Молодые ветра» выступят 17 августа на форуме «Таврида»
- РИА Новости
«Есть не только финал конкурса «Молодые ветра». Есть много фестивалей, куда мы с удовольствием поможем попасть нашим финалистам и победителям», — заявил он в беседе с НСН.
Со своей стороны, заслуженный артист России, сопредседатель жюри Денис Майданов отметил, что на молодёжном форуме «Таврида» состоится гала-концерт лауреатов «Молодых ветров».
«С удовольствием объявляю и приглашаю всех, кто собирается посетить фестиваль «Таврида-Арт» с 17 по 21 августа в Крыму: 17 августа в 16 часов — концерт «Молодых ветров» на «Тавриде»», — сообщил он.
Ранее сообщалось, что в Москве прошёл финальный гала-концерт конкурса «Нашествие: Молодые ветра», на котором объявили имена победителей.