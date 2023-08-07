В Москве объявили победителей конкурса «Нашествие: Молодые ветра»

В Москве прошёл финальный гала-концерт конкурса «Нашествие: Молодые ветра», на котором объявили имена победителей.

Об этом сообщает НСН.

Профессиональное жюри выбрало пять победителей из 44 финалистов из разных регионов России. Ими стали Маргарита Нащёкина, Ширли-Мырли, Саша Балог, TOBE, КРОУ.

Победители получат возможность записать собственный винил и поучаствовать в гастрольном туре по восьми федеральным округам страны со своими «звёздными» наставниками, а их песни прозвучат в эфире «Нашего Радио».

Также пять групп и исполнителей получили сертификат на выступление на фестивале «Таврида» в Крыму: Веснушка, NAFA, ТОВЕ, КРОУ и Маргарита Нащёкина.

Ранее сообщалось, что в Перми пройдёт спектакль, в котором прозвучит симфония, созданная на основе записанных звуков предприятия «СИБУР-Химпром» — участника акции «Ночь заводов».