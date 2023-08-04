В Перми для участников акции «Ночь заводов» прозвучит индустриальная симфония

В Перми покажут спектакль, в котором прозвучит симфония, созданная на основе записанных звуков предприятия «СИБУР-Химпром» — участника акции «Ночь заводов».

Об этом сообщает URA.RU.

«Во время спектакля гости погрузятся в увлекательный сюжет о взаимодействии искусства и производства», — прокомментировали на заводе.

Авторы постановки записали звуки заводов СИБУРа и создали на их основе симфонию, которая завершает спектакль.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что с начала 2023 года в московских музеях и выставочных залах прошло свыше 900 мероприятий, их посетили более 6 млн человек.