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Заславский — о Вере Васильевой: чем старше она становилась, тем необходимее была

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Анастасия Румянцева
Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти советской и российской актрисы, народной артистки СССР Веры Васильевой.
Заславский — о Вере Васильевой: чем старше она становилась, тем необходимее была
  • РИА Новости

«Вера Кузьминична Васильева была известна скорее не по своим киноролям, поскольку для неё намного важнее было участие в театральных спектаклях, и здесь, наверное, можно сказать о счастливо прожитой жизни. Если посмотреть её творческую жизнь, вот она пришла в 1948 году в Театр сатиры, и нет года, когда она бы не сыграла одну или две главных роли», — подчеркнул собеседник RT.

Чем старше она становилась, тем необходимее она была, пояснил Заславский. Кроме того, он назвал её «неким оберегом и образом» Театра сатиры.  

«Это нужно заслужить, чтобы в 95 и старше лет быть по-прежнему актрисой, собирающей зал, это говорит о невероятной популярности, а в случае с Васильевой — о прожитой жизни со вкусом и с пониманием стиля. Как только говоришь о Васильевой, тут же представляешь её улыбающейся. Конечно, это огромная потеря не только для Театра сатиры, но и для огромного числа зрителей», — заключил он. 

9 августа стало известно, что советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет.

Причины смерти актрисы не называются.

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