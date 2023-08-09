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Депутат Драпеко: главным в жизни Веры Васильевой был театр

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти советской и российской актрисы, народной артистки СССР Веры Васильевой.
Депутат Драпеко: главным в жизни Веры Васильевой был театр
  • РИА Новости

«Вера Васильева — это имя, которое гремело на всю страну на протяжении нескольких десятилетий, её работы в кинематографе, в частности «Сказание о земле Сибирской», — это, конечно, классика не только советского, но и мирового кинематографа. Фильм до сих пор смотрится на одном дыхании: он и музыкальный, и яркий. Конечно, главным в её жизни был театр. Театр — это было её служение, её смысл. Она была удивительным человеком, очень тёплым, очень расположенным к людям. Замечательная женщина была. Жалко, что ушла от нас», — подчеркнула Драпеко. 

9 августа стало известно, что советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет.

Причины смерти актрисы не называются.

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