Депутат Драпеко: главным в жизни Веры Васильевой был театр

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти советской и российской актрисы, народной артистки СССР Веры Васильевой.

«Вера Васильева — это имя, которое гремело на всю страну на протяжении нескольких десятилетий, её работы в кинематографе, в частности «Сказание о земле Сибирской», — это, конечно, классика не только советского, но и мирового кинематографа. Фильм до сих пор смотрится на одном дыхании: он и музыкальный, и яркий. Конечно, главным в её жизни был театр. Театр — это было её служение, её смысл. Она была удивительным человеком, очень тёплым, очень расположенным к людям. Замечательная женщина была. Жалко, что ушла от нас», — подчеркнула Драпеко.

9 августа стало известно, что советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет.

Причины смерти актрисы не называются.