В Челябинске за ночь выпало 19 миллиметров осадков

В Челябинске в ночь с 8 на 9 августа выпало 19 мм осадков. Это составляет примерно четверть месячной нормы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) и МБУ «ЭВИС» откачали в общей сложности 1,3 тыс. кубометра воды.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина назвала регионы, в которых в ближайшее время прогнозируются тропические ливни, то есть кратковременные дожди с большим количеством осадков. Среди них — Псковская, Калининградская, Ленинградская области.