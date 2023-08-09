В Челябинске за ночь выпало 19 миллиметров осадков
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) и МБУ «ЭВИС» откачали в общей сложности 1,3 тыс. кубометра воды.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина назвала регионы, в которых в ближайшее время прогнозируются тропические ливни, то есть кратковременные дожди с большим количеством осадков. Среди них — Псковская, Калининградская, Ленинградская области.