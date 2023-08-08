Синоптик Паршина: тропические ливни ожидаются в ряде регионов России 8—10 августа

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина назвала регионы, в которых в ближайшее время прогнозируются тропические ливни, то есть кратковременные дожди с большим количеством осадков.

«Такие ливневые дожди ночью 8 августа мы ожидаем в Псковской области, Калининградской, в Смоленской — с грозами, порывами ветра до 15—20 м/с. Также в горах Пермского края, на востоке Оренбургской области», — сообщила она в разговоре с URA.RU.

По её словам, 8 и 9 августа такие ливни пройдут в Карелии и Ленинградской области, на юге Красноярского края и в Туве. 10 августа — в Ростовской области, в Запорожской и Херсонской областях, в Сибири и на Урале, а также в Прибайкалье, Иркутской области, Еврейской автономной области и на юге Хабаровского края.

Синоптик также отметила, что с 8 августа кратковременные дожди начинаются в центральных областях Европейской территории, в том числе в Москве.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с радио «Комсомольская правда» сообщила, что в Москве температура воздуха постепенно начнёт снижаться до +26...+28 °С, но Краснодар, Астрахань, Ставрополь, Волгоград и Ростов-на-Дону ещё несколько дней будут ощущать сильную жару.