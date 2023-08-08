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Переводчик Гаврилов выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Володарского

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Переводчик VHS-эпохи, актёр озвучивания Андрей Гаврилов заявил, что потрясён новостью о смерти переводчика Леонида Володарского.
Переводчик Гаврилов выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Володарского
  • Gettyimages.ru
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«Я с ним не общался очень давно, уже много лет. Поэтому вряд ли я могу что-нибудь сказать, кроме самых обычных слов о том, что мне очень жаль. Я сочувствую его близким», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, когда уходит человек, это всегда очень плохо, а когда уходит человек, которого знал много лет, это плохо вдвойне.

Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет.

Прощание с Володарским пройдёт 11 августа в зале для прощания ЦКБ №1 Управделами президента по адресу улица Маршала Тимошенко, д. 25.

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