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Синоптик Варакин: жара в Центральной России спадёт 9—11 августа

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Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что до конца второй декады августа в центральных регионах страны сохранится тёплая погода.
Синоптик Варакин: жара в Центральной России спадёт 9—11 августа
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он пояснил, что в среду, 9 августа, во второй половине дня пройдёт атмосферный фронт, и жара немного спадёт, но в целом всё равно будет тепло.

«В целом жара спадёт в период с 9 по 11 августа в Центральной России. Это и Тверская, Ярославская, Ивановская, Владимирская, Московская, Смоленская, Калужская области», — сказал Варакин.

Со своей стороны, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Радио 1» отметил, что в среду, когда подойдёт холодный атмосферный фронт, ухудшение погоды будет сопровождаться интенсивными ливнями и грозами.

«Выпадет до 18—20 мм осадков, это 25% месячной нормы. Температура ночью понизится до +15...+18 °С и в дневные часы будет уже не выше +22...+25 °С. Такое похолодание нас вернёт в климатическую норму августа», — сообщил Тишковец.

Ранее сообщалось, что с 8 по 9 августа в Челябинской области ожидаются ливни с грозами, градом и очень сильным ветром.

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