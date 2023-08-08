Жителей Челябинской области предупредили о ливнях с ураганным ветром 8—9 августа

В ЦГМС Челябинской области сообщили, что с 8 по 9 августа в регионе ожидаются ливни с грозами, градом и очень сильным ветром.

Об этом информирует URA.RU.

«8 и 9 августа в Челябинской области сохраняются сильные ливни и продолжительные очень сильные дожди. В регионе также ожидаются местами крупный град, грозы и шквалистый ветер до 25 м/с», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Ухудшение погоды в регионе началось 7 августа.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с радио «Комсомольская правда» сообщила, что в Москве температура воздуха постепенно начнёт снижаться до +26...+28 °С, но Краснодар, Астрахань, Ставрополь, Волгоград и Ростов-на-Дону ещё несколько дней будут ощущать сильную жару.