Жителей Челябинской области предупредили о ливнях с ураганным ветром 8—9 августа
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Об этом информирует URA.RU.
«8 и 9 августа в Челябинской области сохраняются сильные ливни и продолжительные очень сильные дожди. В регионе также ожидаются местами крупный град, грозы и шквалистый ветер до 25 м/с», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Ухудшение погоды в регионе началось 7 августа.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с радио «Комсомольская правда» сообщила, что в Москве температура воздуха постепенно начнёт снижаться до +26...+28 °С, но Краснодар, Астрахань, Ставрополь, Волгоград и Ростов-на-Дону ещё несколько дней будут ощущать сильную жару.