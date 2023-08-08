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Визуальную часть второго сезона «Чёрной весны» создаст искусственный интеллект

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Визуальный мир второго сезона российского драматического сериала «Чёрная весна» будет создан с помощью нейросетевых технологий.
Визуальную часть второго сезона «Чёрной весны» создаст искусственный интеллект
  • © Онлайн-кинотеатр START

Как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START, для работы над проектом будут использованы такие технологии, как Midjourney, Stable Diffusion и прочие. С помощью этих инструментов авторы сериала смогут создать уникальные раскадровки с героями из первого сезона и новыми локациями.

Продолжение уже запущено в производство. По словам одного из режиссёров проекта Любови Львовой, второй сезон будет «острее по сюжету».

«На наш взгляд, самое интересное — это изменение героев, их трансформация после случившегося», — цитирует слова постановщицы пресс-служба.

В «Чёрной весне» рассказывается история группы подростков из небольшого прибрежного города, которые создают опасный клуб дуэлянтов. Это развлечение становится настоящим испытанием для героев.

Роли в ленте исполняют Глеб Калюжный, Олег Чугунов, Артём Кошман, Валентин Анциферов, Ольга Цирсен, Анна Попова и многие другие.

Ранее стало известно, что сериал «Жить жизнь» продлён на второй сезон.

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