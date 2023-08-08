Сергей Светлаков спродюсирует фантастический сериал

Российский шоумен, ведущий, актёр и продюсер Сергей Светлаков стал продюсером многосерийной приключенческой комедии «Казачок» о московском подростке Стёпе, оказавшемся в XVII веке.

Вместе с Сергеем Светлаковым в группу креативных продюсеров сериала «Казачок» вошли Леонид Моргунов и Саид Давдиев. Производством многосерийной ленты занимаются телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр Premier при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Сюжет проекта вращается вокруг москвича Стёпы (Алексей Лукин), провалившегося в канализационный люк и оказавшегося в казачьей станице эпохи Смутного времени. Участие в съёмках принимают Николай Шрайбер, Виталий Кищенко, Алексей Кравченко, Владимир Епифанцев и другие. Постановщиком сериала стал Игорь Зайцев («За час до рассвета»).

Ранее стало известно, кто исполнит главные роли в российской версии сериала «Постучись в мою дверь».