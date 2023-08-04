Главные роли в российской версии сериала «Постучись в мою дверь» исполнят Никита Волков и Лиана Гриба

Авторы российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь» официально объявили актёров, которые исполнят главные роли. Русские версии Серкана и Эды будут играть Никита Волков («Трудные подростки») и Лиана Гриба («Триггер»).

Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром-медиа».

Никита Волков рассказал, что оригинальный турецкий сериал не смотрел, но знает, насколько проект стал популярным в России.

«Зато многие мои друзья, которым в принципе не близок такой жанр, посмотрели оригинальный сериал от начала и до конца. Возможно, весь секрет в языке повествования, в лёгком юморе, простом монтаже. Ну и всем хочется романтики. Что касается моего героя Сергея, то я думаю, что он подойдёт на роль «мужчины мечты», как и Серкан. Но этот вопрос лучше будет задать зрительницам», — цитирует слова Волкова пресс-служба.

Как отметила Лиана Гриба, эта роль ей близка, так как в жизни она такая же, как и её героиня, — добрая и простая.

Главных персонажей российского сериала зовут Сергей и Александра. Лента будет показана на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Premier и Okko.

«Постучись в мою дверь» — это история про бизнесмена, владельца архитектурного агентства, который заключает контракт со своенравной, но доброй флористкой на фиктивные взаимоотношения: в течение трёх месяцев герои притворяются влюблённой парой ради своих целей. Но со временем ненависть друг к другу перерастает в настоящую любовь.

Ранее стало известно, что актриса Анна Невская исполнит роль в российской версии сериала «Постучись в мою дверь».