Актриса Анна Невская исполнит роль в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»

Российская актриса Анна Невская («Звоните ДиКаприо!») сыграет тётю главной героини в адаптации многосерийного турецкого проекта «Постучись в мою дверь», производством которого занимаются «Медиаслово» в партнёрстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и Okko.

«Сейчас трудно однозначно сказать, каким получится мой персонаж, потому что мы только в начале пути. Вместе с творческой группой и режиссёром ищем образ и характер. А каким он получится, судить зрителю. Ясно то, что для любимой племянницы моя героиня сделает всё возможное и невозможное, чтобы та была счастлива», — цитирует Невскую портал «Вокруг ТВ».

Ранее стало известно, что звезда фильма «Безумно богатые азиаты» Лу Сыцзин снимется в сериале «Красный глаз».