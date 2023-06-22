Звезда фильма «Безумно богатые азиаты» Лу Сыцзин снимется в сериале «Красный глаз»

Звезда фильма «Безумно богатые азиаты» — Лу Сыцзин — и актёр Ричард Армитедж снимутся в драматическом сериале Red Eye («Красный глаз»).

Как сообщает Deadline, артистка Лесли Шарп также будет занята в сериале «Красный глаз», который является дебютным телевизионным проектом режиссёра Питера Э. Даулинга.

Проект стартует на канале ITVX в 2024 году.

Действие в ленте развернётся после медицинской конференции в Пекине. Доктор Мэтью Нолан, чью роль исполнит Ричард Армитедж, прилетает в Лондон, где его арестовывают. Измученный и растерянный Нолан обвиняется в убийстве женщины, которая находилась с ним в автомобиле во время недавней аварии. Констеблю (Лу Сыцзин) поручено сопровождать Нолана в Пекин. Во время полёта они сталкиваются с различными опасными ситуациями.

По словам Полли Хилл из ITV, это будет захватывающий триллер, события в котором разворачиваются на международном рейсе «Красный глаз», следующем из Хитроу (Лондон) в Пекин.

Ранее стало известно, что Netflix снимет документальный сериал об осуждённом хирурге Паоло Маккиарини.