В ветклиниках Москвы вакцинировали более 132 тысяч кошек с начала года

В столичном комитете ветеринарии по случаю Международного дня кошек, 8 августа, сообщили, что в государственных городских ветклиниках обследовали свыше 125 тыс. кошек с начала 2023 года.

За этот период в столице вакцинировали более 132 тыс. кошек, передаёт НТВ.

Специалисты напомнили владельцам, что вакцинация против бешенства для животных в городе является бесплатной.

Со своей стороны, главный ветеринарный врач подмосковной ветклиники Валентина Чернышова в беседе с «Газетой.Ru» посоветовала владельцам поздравить своих питомцев с праздником.

Конечно, можно купить кошке игрушку или безопасное для здоровья лакомство, но лучшим подарком для питомца станет внимание и забота хозяина, отметила ветврач.

Ранее ветеринарный врач сети ветклиник «Василёк» Татьяна Гольнева рассказала, почему кошки плохо поддаются дрессировке.