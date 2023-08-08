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В ветклиниках Москвы вакцинировали более 132 тысяч кошек с начала года

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В столичном комитете ветеринарии по случаю Международного дня кошек, 8 августа, сообщили, что в государственных городских ветклиниках обследовали свыше 125 тыс. кошек с начала 2023 года.
В ветклиниках Москвы вакцинировали более 132 тысяч кошек с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Tashi-Delek

За этот период в столице вакцинировали более 132 тыс. кошек, передаёт НТВ.

Специалисты напомнили владельцам, что вакцинация против бешенства для животных в городе является бесплатной.

Со своей стороны, главный ветеринарный врач подмосковной ветклиники Валентина Чернышова в беседе с «Газетой.Ru» посоветовала владельцам поздравить своих питомцев с праздником.

Конечно, можно купить кошке игрушку или безопасное для здоровья лакомство, но лучшим подарком для питомца станет внимание и забота хозяина, отметила ветврач.

Ранее ветеринарный врач сети ветклиник «Василёк» Татьяна Гольнева рассказала, почему кошки плохо поддаются дрессировке.

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