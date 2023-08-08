В ветклиниках Москвы вакцинировали более 132 тысяч кошек с начала года
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За этот период в столице вакцинировали более 132 тыс. кошек, передаёт НТВ.
Специалисты напомнили владельцам, что вакцинация против бешенства для животных в городе является бесплатной.
Со своей стороны, главный ветеринарный врач подмосковной ветклиники Валентина Чернышова в беседе с «Газетой.Ru» посоветовала владельцам поздравить своих питомцев с праздником.
Конечно, можно купить кошке игрушку или безопасное для здоровья лакомство, но лучшим подарком для питомца станет внимание и забота хозяина, отметила ветврач.
Ранее ветеринарный врач сети ветклиник «Василёк» Татьяна Гольнева рассказала, почему кошки плохо поддаются дрессировке.