Биолог Глазков: осы будут активны до конца лета
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«Осы сейчас готовят свой расплод к зимовке. Поэтому они и усиленно питаются. Совершенно верно, сейчас активность ос резко возросла, дальше она будет ещё усиливаться», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».
По его словам, в сентябре в лесу начнётся сезон у оленьих мух.
«Это очень неприятное насекомое, которое будет докучать грибникам и тем, кто ягоды собирает», — добавил Глазков.
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