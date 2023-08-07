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Биолог Глазков: осы будут активны до конца лета

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Биолог Павел Глазков выразил мнение, что осы будут активны до конца лета, а в случае жаркой погоды «захватят» и сентябрь.
Биолог Глазков: осы будут активны до конца лета
  • Gettyimages.ru

«Осы сейчас готовят свой расплод к зимовке. Поэтому они и усиленно питаются. Совершенно верно, сейчас активность ос резко возросла, дальше она будет ещё усиливаться», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, в сентябре в лесу начнётся сезон у оленьих мух.

«Это очень неприятное насекомое, которое будет докучать грибникам и тем, кто ягоды собирает», — добавил Глазков.

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