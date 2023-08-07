Врач Пирогова: витамин D важен для поддержания иммунитета
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«Симптомы дефицита витамина D довольно неспецифичны и могут маскироваться под многие другие заболевания. Чаще всего люди жалуются на общую слабость, быструю утомляемость, снижение аппетита, нарушение сна, тошноту», — сказала она в беседе с Life.ru.
По её словам, также возможны боли в суставах, мышцах, ухудшение настроения.
Рекомендуется употреблять яйца, рыбу, сливочное масло, молочные продукты.
Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.