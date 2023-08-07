Специалист Егорова: от сорта арбуза зависит содержание полезных веществ

Заведующая организационно-методическим отделом по диетологии НИИОЗММ Департамента здравоохранения Москвы Виктория Егорова заявила, что желательно употреблять не более 500 г арбуза в день. По её словам, он может быть десертом или перекусом, но не единственной едой.

«Хочу отметить, что от сорта зависит содержание полезных веществ. В красном — очень большое содержание ликопина, вещества, помогающего бороться со старением. А вот в жёлтых и белых сортах арбуза ликопина нет, там больше углеводов. Но в жёлтых, например, есть каротин, а белые очень нежные сами по себе», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

По её словам, детям до трёх лет достаточно до 50—80 г арбуза или дыни в день.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.