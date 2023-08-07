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Врач Козлова назвала орехи и тёмный шоколад полезными для мозга и памяти

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Заведующая поликлиническим отделением клиники «Евроонко» Ольга Козлова рассказала о важности правильного питания для сохранения здоровья мозга и памяти.
Врач Козлова назвала орехи и тёмный шоколад полезными для мозга и памяти
  • Gettyimages.ru

«Такие виды рыбы, как сельдь, скумбрия и лосось, являются отличным источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которые не только улучшают функционирование мозга, но и способствуют укреплению и очищению сосудов, нормализации артериального давления и предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила эксперт, полезным будет и льняное масло. Также допустимо умеренное потребление тёмного шоколада.

«Он содержит антоциан и флаванол, которые улучшают работу кровеносных сосудов и увеличивают приток крови к мозгу. В результате мозг получает дополнительное питание, что способствует его бодрости и эффективности, а также улучшению памяти», — пояснила Козлова.

По её словам, куриные яйца содержат витамины группы В. Эксперт рекомендовала добавить в рацион и орехи.

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