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Актриса Такшина рассказала о причинах успеха сериала «Не родись красивой»

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Актриса Юлия Такшина рассказала, почему сериал «Не родись красивой» был популярен. По её мнению, проект вселял в зрительниц веру в будущее.
Актриса Такшина рассказала о причинах успеха сериала «Не родись красивой»
  • globallookpress.com

«Это очень добрая и настоящая история про девочку, которая всего смогла добиться сама. Такое всегда хочется перенести и в свою жизнь. Если она смогла, смогу и я. Такова женская психология. Нам всем хочется верить, что у каждой из нас будет подобная сказка в реальности, что мы добьёмся успеха в карьере и личной жизни», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, сериал вышел в эфир в эпоху криминальных телешоу и воспринимался на их фоне как «лучик добра».

Ранее сообщалось, что криминальная драма «Прелесть» с участием Олега Меньшикова, Филиппа Янковского и Фёдора Федотова выйдет в конце года.

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