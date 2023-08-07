Анонсирован сериал «Прелесть» с участием Олега Меньшикова и Филиппа Янковского
- © Онлайн-кинотеатр Premier / Кадр из сериала «Прелесть»
Режиссёром шоу выступил постановщик «Территории» Динар Гарипов.
В центре истории — 25-летний автогонщик по прозвищу Цыган (Фёдор Федотов), стремящийся разобраться в обстоятельствах гибели своего отца. Много лет назад перед смертью в стенах завода по переработке драгметаллов мужчина был обвинён в незаконном присвоении золотых слитков. Во время расследования Цыган встречает экс-директора завода и местного авторитета в исполнении Олега Меньшикова, который также намерен раскрыть истину.
«Эта история о вечной золотой лихорадке, о жажде завладеть Эльдорадо и о желании героев любыми путями восстановить справедливость так, как они эту справедливость понимают. Кто кого плавит: люди золото, или золото людей?» — рассказал автор сценария проекта Григорий Меньшиков.
Ранее были названы имена исполнителей главных ролей в российской версии сериала «Постучись в мою дверь».