Анонсирован сериал «Прелесть» с участием Олега Меньшикова и Филиппа Янковского

Криминальная драма «Прелесть» с участием Олега Меньшикова, Филиппа Янковского и Фёдора Федотова выйдет в конце года. О точной дате в онлайн-кинотеатре Premier сообщат позднее.

Режиссёром шоу выступил постановщик «Территории» Динар Гарипов.

В центре истории — 25-летний автогонщик по прозвищу Цыган (Фёдор Федотов), стремящийся разобраться в обстоятельствах гибели своего отца. Много лет назад перед смертью в стенах завода по переработке драгметаллов мужчина был обвинён в незаконном присвоении золотых слитков. Во время расследования Цыган встречает экс-директора завода и местного авторитета в исполнении Олега Меньшикова, который также намерен раскрыть истину.

«Эта история о вечной золотой лихорадке, о жажде завладеть Эльдорадо и о желании героев любыми путями восстановить справедливость так, как они эту справедливость понимают. Кто кого плавит: люди золото, или золото людей?» — рассказал автор сценария проекта Григорий Меньшиков.

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