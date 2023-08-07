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Анонсирован сериал «Прелесть» с участием Олега Меньшикова и Филиппа Янковского

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Криминальная драма «Прелесть» с участием Олега Меньшикова, Филиппа Янковского и Фёдора Федотова выйдет в конце года. О точной дате в онлайн-кинотеатре Premier сообщат позднее.
Анонсирован сериал «Прелесть» с участием Олега Меньшикова и Филиппа Янковского
  • © Онлайн-кинотеатр Premier / Кадр из сериала «Прелесть»

Режиссёром шоу выступил постановщик «Территории» Динар Гарипов.

В центре истории — 25-летний автогонщик по прозвищу Цыган (Фёдор Федотов), стремящийся разобраться в обстоятельствах гибели своего отца. Много лет назад перед смертью в стенах завода по переработке драгметаллов мужчина был обвинён в незаконном присвоении золотых слитков. Во время расследования Цыган встречает экс-директора завода и местного авторитета в исполнении Олега Меньшикова, который также намерен раскрыть истину.

«Эта история о вечной золотой лихорадке, о жажде завладеть Эльдорадо и о желании героев любыми путями восстановить справедливость так, как они эту справедливость понимают. Кто кого плавит: люди золото, или золото людей?» — рассказал автор сценария проекта Григорий Меньшиков.

Ранее были названы имена исполнителей главных ролей в российской версии сериала «Постучись в мою дверь».

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