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В Тюмени объявили первый уровень опасности из-за концентрации вредных веществ в воздухе

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В Тюмени объявлен первый уровень опасности из-за погоды, заявили в региональном филиале Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Тюмени объявили первый уровень опасности из-за концентрации вредных веществ в воздухе
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Об этом сообщает URA.RU.

«В период с 20:00 7 августа до 08:00 8 августа на территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ [неблагоприятные метеорологические условия] первой степени опасности», — заявили синоптики.

Также стало известно, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил усилить меры противопожарной безопасности во всех муниципалитетах, передаёт ИА «Победа26».

«Уважаемые главы, пожалуйста, проведите сегодня-завтра противопожарные проверки населённых пунктов. Мы должны быть полностью готовы к аномальной жаре, которая будет в Ставропольском крае в ближайшую неделю», — заявил глава региона.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил жителей Тульской области, что в конце тёплой рабочей недели ожидается ухудшение погоды.

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