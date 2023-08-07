В Тюмени объявили первый уровень опасности из-за концентрации вредных веществ в воздухе

В Тюмени объявлен первый уровень опасности из-за погоды, заявили в региональном филиале Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Об этом сообщает URA.RU.

«В период с 20:00 7 августа до 08:00 8 августа на территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ [неблагоприятные метеорологические условия] первой степени опасности», — заявили синоптики.

Также стало известно, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил усилить меры противопожарной безопасности во всех муниципалитетах, передаёт ИА «Победа26».

«Уважаемые главы, пожалуйста, проведите сегодня-завтра противопожарные проверки населённых пунктов. Мы должны быть полностью готовы к аномальной жаре, которая будет в Ставропольском крае в ближайшую неделю», — заявил глава региона.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил жителей Тульской области, что в конце тёплой рабочей недели ожидается ухудшение погоды.