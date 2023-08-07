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Синоптик Ильин спрогнозировал грозы и ливни в Тульской области с 11 августа

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Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил жителей Тульской области, что в конце тёплой рабочей недели ожидается ухудшение погоды.
Синоптик Ильин спрогнозировал грозы и ливни в Тульской области с 11 августа
  • Gettyimages.ru
  • © Mario Arango

К середине недели 30-градусная жара спадёт, максимальная температура воздуха будет находиться в пределах +25…+27 °С, а по ночам — в пределах +17…+22 °С, сообщил синоптик в беседе с Тульской службой новостей.

В пятницу, 11 августа, атмосферный фронт принесёт в регион грозовые ливни, отметил Ильин.

По его словам, в отдельных районах может выпасть до 10 мм осадков, возможны подтопления.

Температура воздуха ожидается до +20…+25 °С.

Ранее Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что в Тюменской области во вторник, 8 августа, и среду, 9 августа, ожидаются грозы с усилением ветра до 15 м/с.

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