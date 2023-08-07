Из грузового отсека самолёта в аэропорту Дубая сбежал медведь

В аэропорту Дубая из ящика в грузовом отсеке самолёта авиакомпании Iraqi Airways сбежал медведь.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что в социальных сетях появился видеоролик, в котором капитан самолёта извиняется перед пассажирами за задержку взлёта из-за того, что медведь выбрался из ящика в грузовом отсеке.

Компания Iraqi Airways заявила, что процедура транспортировки хищного животного проводилась в соответствии с законодательством, а также процедурами и стандартами, утверждёнными Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

Уточняется, что медведя должны были доставить в Багдад. В Ираке (особенно в Багдаде) среди обеспеченных граждан стало популярным содержание хищных животных в качестве домашних питомцев.

Ранее стало известно, что спасённых под Санкт-Петербургом тюленят выпустили в море после реабилитации.