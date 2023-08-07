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Хабенский поделился воспоминаниями об Ирине Мирошниченко

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Актёр Константин Хабенский выступил на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в Московском художественном театре имени Чехова.
Хабенский поделился воспоминаниями об Ирине Мирошниченко
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом пишет Life.ru.

Мирошниченко до последнего дня стойко держалась и никому не показывала, какую боль испытывает на самом деле, поделился Хабенский в своей речи.

Артист добавил, что видел, как она нервничала при выходе на сцену, однако отметил, что лишь теперь по-настоящему понимает, что тогда чувствовала актриса.

«Это были не просто нервы. Это было и преодоление, видимо, той боли, которая уже поселилась в ней, и прочих-прочих трудностей. Но она не позволила себе показать нам, как ей тяжело», — подчеркнул Хабенский.

Ранее сообщалось, что Ирина Мирошниченко будет похоронена на Троекуровском кладбище.

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