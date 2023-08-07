Узнать больше

Синоптик Леус назвал ночь на 7 августа в Петербурге рекордно жаркой

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Санкт-Петербурге ночь на 7 августа стала самой жаркой за всю историю наблюдений.
Синоптик Леус назвал ночь на 7 августа в Петербурге рекордно жаркой
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Hicks

Об этом пишет сайт kp.ru.

В понедельник, 7 августа, к 11:00 воздух в городе прогрелся до +29,6 °С, сообщил синоптик в своём Telegram-канале.

Таким образом, этот день стал самым тёплым в городе с начала лета, уточнил Леус.

До этого дня максимальная температура в Петербурге была зафиксирована 22 июня — +29,3 °С.

Ранее Министерство по делам ГО и ЧС Приморского края сообщало, что в 14 населённых пунктах региона в результате сильных дождей подтоплены почти 500 приусадебных и придомовых участков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить