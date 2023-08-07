Синоптик Леус назвал ночь на 7 августа в Петербурге рекордно жаркой
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Об этом пишет сайт kp.ru.
В понедельник, 7 августа, к 11:00 воздух в городе прогрелся до +29,6 °С, сообщил синоптик в своём Telegram-канале.
Таким образом, этот день стал самым тёплым в городе с начала лета, уточнил Леус.
До этого дня максимальная температура в Петербурге была зафиксирована 22 июня — +29,3 °С.
Ранее Министерство по делам ГО и ЧС Приморского края сообщало, что в 14 населённых пунктах региона в результате сильных дождей подтоплены почти 500 приусадебных и придомовых участков.