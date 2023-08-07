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В Приморье почти 500 приусадебных и придомовых участков подтоплены из-за дождей

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В Министерстве по делам ГО и ЧС Приморской области заявили, что в 14 населённых пунктах Приморского края в результате сильных дождей были подтоплены почти 500 приусадебных и придомовых участков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Уточняется, что в общей сложности в 14 населённых пунктах подтоплению подверглись 499 участков, из которых 316 приусадебных приходятся на Красноармейский район, 142 — на Чугуевский округ, 27 — на Дальнереченский район.

Ещё 14 придомовых участков подтоплено в Лесозаводском городском округе.

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявлял, что выход воды на поймы рек и подтопления местности из-за сильных осадков прогнозируются на территории четырёх регионов России.

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