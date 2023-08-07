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Картина «Баба Яга спасает мир» возглавила российский кинопрокат

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Фильм Карена Захарова «Баба Яга спасает мир» возглавил прокат СНГ и России, собрав за прошедшие выходные более 97 млн рублей.
Картина «Баба Яга спасает мир» возглавила российский кинопрокат
  • © Fresh Film

Рейтинг из пяти самых кассовых лент минувших выходных в России и СНГ опубликован порталом kinobusiness.com.

Вторую строчку заняла картина «Мег 2: Бездна» с результатом 50,5 млн рублей, на третью опустилась отечественная комедия «За Палыча!», собравшая за уик-энд 45,3 млн. Четвёртая позиция рейтинга осталась за «Барби», заработавшей 42 млн, а замыкает пятёрку лидеров «Жанна Дюбарри» с кассой выходных в 39,8 млн рублей.

Ранее стало известно, что российская аудитория сможет посмотреть ленты «Барби» и «Оппенгеймер» в кинотеатрах в августе.

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