Картина «Баба Яга спасает мир» возглавила российский кинопрокат

Фильм Карена Захарова «Баба Яга спасает мир» возглавил прокат СНГ и России, собрав за прошедшие выходные более 97 млн рублей.

Рейтинг из пяти самых кассовых лент минувших выходных в России и СНГ опубликован порталом kinobusiness.com.

Вторую строчку заняла картина «Мег 2: Бездна» с результатом 50,5 млн рублей, на третью опустилась отечественная комедия «За Палыча!», собравшая за уик-энд 45,3 млн. Четвёртая позиция рейтинга осталась за «Барби», заработавшей 42 млн, а замыкает пятёрку лидеров «Жанна Дюбарри» с кассой выходных в 39,8 млн рублей.

Ранее стало известно, что российская аудитория сможет посмотреть ленты «Барби» и «Оппенгеймер» в кинотеатрах в августе.