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Власти Коми сообщили о лесных пожарах площадью 22 гектара на фоне гроз

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Лесные пожары вспыхнули на территории Республики Коми из-за сильных гроз в регионе.
Власти Коми сообщили о лесных пожарах площадью 22 гектара на фоне гроз
  • РИА Новости

Об этом рассказала министр природных ресурсов и окружающей среды региона Екатерина Киселевич в Telegram-канале.

«11 очагов, площадь 22,01 га. Приняты меры к тушению, мобилизуем силы и средства, усиливаем дежурство на выходные», — говорится в сообщении.

Киселевич добавила, что пять лесных пожаров произошло в Печорском районе, два — в Удорском, один — в Ижемском, а три на территории Усинского района.

Ранее Министерство природы Ставропольского края ввело ограничения на въезд населения в леса из-за высокой пожарной опасности с 31 июля по 18 августа.

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