В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за урагана с грозами

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшающихся погодных условий.

Об этом сообщает URA.RU.

«До конца суток в отдельных районах области ожидаются шквалистое усиление ветра до 25 м/с и грозы. Ураган будет сопровождаться сильными ливнями и местами крупным градом», — заявили в региональном Гидрометцентре.

Кроме того, 5—7 августа в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.

Ранее сообщалось, что в Челябинске дожди будут идти 5 и 6 августа, а температура воздуха сохранится в пределах +26...+30 °C.