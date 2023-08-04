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В Челябинской области ожидаются дожди и грозы 5—6 августа

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В Гидрометцентре Челябинской области спрогнозировали дожди и грозы в регионе 5—6 августа.
В Челябинской области ожидаются дожди и грозы 5—6 августа
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  • © Victoria Moloman

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В области 5 августа ожидаются дожди с грозами и туманы, температура воздуха +25...+30 °C. 6 августа синоптики предупреждают о грозах с порывами ветра до 15 м/с, а также температуре +24...+29 °C.

В Челябинске дожди будут идти 5 и 6 августа, а температура воздуха сохранится в пределах +26...+30 °C.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в выходные. По его словам, в столице ожидаются жаркие выходные.

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