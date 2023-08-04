Сын Владимира Высоцкого пожелал успеха создателям фильма «Володя»

Никита Высоцкий, сын актёра и барда Владимира Высоцкого, высказался о фильме «Володя», при создании которого будет использоваться искусственный интеллект. Главную роль сыграет Александр Шпагин.

«На мой взгляд, Шпагин мало похож на Высоцкого, поэтому технология и понадобилась. Что касается самой технологии, этого никто раньше не делал в таком объёме. Опять же, здесь вопрос, как сделают и насколько это оправдано», — заявил Никита Высоцкий в беседе с НСН.

По его словам, он знает, что такой проект готовится, но имеет к нему очень мало отношения.

«Желаю создателям фильма успеха», — добавил он.

Ранее сообщалось, что действие ленты «Володя» стартует с определённого момента жизни артиста — с выхода на киноэкраны СССР фильма «Вертикаль», в котором Высоцкий исполнял свои композиции.