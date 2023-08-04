Сын Владимира Высоцкого пожелал успеха создателям фильма «Володя»
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«На мой взгляд, Шпагин мало похож на Высоцкого, поэтому технология и понадобилась. Что касается самой технологии, этого никто раньше не делал в таком объёме. Опять же, здесь вопрос, как сделают и насколько это оправдано», — заявил Никита Высоцкий в беседе с НСН.
По его словам, он знает, что такой проект готовится, но имеет к нему очень мало отношения.
«Желаю создателям фильма успеха», — добавил он.
Ранее сообщалось, что действие ленты «Володя» стартует с определённого момента жизни артиста — с выхода на киноэкраны СССР фильма «Вертикаль», в котором Высоцкий исполнял свои композиции.