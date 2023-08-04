Ботаник Опарин призвал избегать сбора редких трав
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«Московский регион любят всем известные ромашка аптечная, иван-чай, тысячелистник обыкновенный, двудомная крапива, василёк синий, зверобой обыкновенный, чистотел большой, хвощ полевой, мать-и-мачеха, донник лекарственный и многие другие растения», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, важно правильно определить вид растения. Эксперт призвал избегать сбора редких и защищённых трав.
Также не рекомендуется заниматься сбором на территории заповедников и нацпарков, а также рядом с дорогами и свалками.
Некоторые травы можно собирать в определённое время года.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев дал советы по сбору грибов. По его словам, они будут свежими дольше, если складывать их в плетёную корзину.