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Ботаник Опарин призвал избегать сбора редких трав

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Роман Опарин, доцент кафедры ботаники и прикладной биологии Государственного университета просвещения, кандидат педагогических наук, рассказал о правилах сбора трав.
Ботаник Опарин призвал избегать сбора редких трав
  • Gettyimages.ru
  • © CemSelvi

«Московский регион любят всем известные ромашка аптечная, иван-чай, тысячелистник обыкновенный, двудомная крапива, василёк синий, зверобой обыкновенный, чистотел большой, хвощ полевой, мать-и-мачеха, донник лекарственный и многие другие растения», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, важно правильно определить вид растения. Эксперт призвал избегать сбора редких и защищённых трав.

Также не рекомендуется заниматься сбором на территории заповедников и нацпарков, а также рядом с дорогами и свалками.

Некоторые травы можно собирать в определённое время года.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев дал советы по сбору грибов. По его словам, они будут свежими дольше, если складывать их в плетёную корзину.

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