Специалист Токарев посоветовал собирать грибы вдали от магистралей

Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев дал советы по сбору грибов. По его словам, они будут свежими дольше, если складывать их к плетёную корзину.

«Ни в коем случае нельзя собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к быстрой порче грибов. Собирать нужно только хорошо знакомые виды грибов. Первое правило грибника: сомневаешься — не бери», — заявил эксперт в беседе с URA.RU.

Он также рекомендовал собирать грибы вдали от магистралей.

По словам Токарева, все собранные грибы нужно перебрать в тот же день, а готовить каждый вид необходимо отдельно.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Наталья Артемьева дала советы по заготовке грибов на зиму. По её словам, после сортировки и очистки их нужно промыть три-четыре раза.