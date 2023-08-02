Специалист Токарев посоветовал собирать грибы вдали от магистралей
- Gettyimages.ru
«Ни в коем случае нельзя собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к быстрой порче грибов. Собирать нужно только хорошо знакомые виды грибов. Первое правило грибника: сомневаешься — не бери», — заявил эксперт в беседе с URA.RU.
Он также рекомендовал собирать грибы вдали от магистралей.
По словам Токарева, все собранные грибы нужно перебрать в тот же день, а готовить каждый вид необходимо отдельно.
Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Наталья Артемьева дала советы по заготовке грибов на зиму. По её словам, после сортировки и очистки их нужно промыть три-четыре раза.