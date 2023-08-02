Узнать больше

Специалист Токарев посоветовал собирать грибы вдали от магистралей

Короткая ссылка
Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев дал советы по сбору грибов. По его словам, они будут свежими дольше, если складывать их к плетёную корзину.
Специалист Токарев посоветовал собирать грибы вдали от магистралей
  • Gettyimages.ru

«Ни в коем случае нельзя собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к быстрой порче грибов. Собирать нужно только хорошо знакомые виды грибов. Первое правило грибника: сомневаешься — не бери», — заявил эксперт в беседе с URA.RU.

Он также рекомендовал собирать грибы вдали от магистралей.

По словам Токарева, все собранные грибы нужно перебрать в тот же день, а готовить каждый вид необходимо отдельно.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Наталья Артемьева дала советы по заготовке грибов на зиму. По её словам, после сортировки и очистки их нужно промыть три-четыре раза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить