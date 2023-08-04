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Биолог Трофимова заявила, что гриб лисичку можно найти под дубами и соснами

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Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения кандидат биологических наук Ольга Трофимова рассказала, какие грибы и где собирать в лесах Подмосковья.
Биолог Трофимова заявила, что гриб лисичку можно найти под дубами и соснами
  • Gettyimages.ru
  • © Anton Nikitinskiy

В беседе с Life.ru биолог рассказала, что больше всего грибов растёт в Волоколамском, Истринском, Ленинском районах, а также в районе Серпухова и на границе Рузского и Одинцовского районов Московской области.

По словам Трофимовой, белый гриб можно найти в лиственных, смешанных, хвойных лесах, на хорошо прогретых опушках и там, где есть зелёных мох. Маслёнок растёт в смешанных лесах с преобладанием лиственниц и сосен, а опёнок — в влажных местах, поваленных деревьях.

Специалист отметила, что подберёзовики, груздь настоящий и волнушку можно найти под берёзами, а подосиновик — там, где много осин и тополей.

Под всеми лиственными породами деревьев растёт сыроежка, под сосновыми — рыжик, а также под дубами и соснами — лисичка, отметила Трофимова.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев дал советы по сбору грибов. По его словам, они будут свежими дольше, если складывать их в плетёную корзину.

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