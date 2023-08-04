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В Татарстане планируют открыть питомник для краснокнижных птиц

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В Республике Татарстан планируют открыть питомник для краснокнижных соколов-балобанов.
В Татарстане планируют открыть питомник для краснокнижных птиц
  • globallookpress.com
  • © Soeren Stache/dpa

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на зампредседателя регионального отделения Русского географического общества (РГО) Андрея Агаркова.

По его словам, для сохранения популяции краснокнижных птиц планируется либо всё так же завозить новые группы птенцов, либо создавать питомник.

«Проекты все сейчас в просчётах, организационных моментах, потому что необходим и участок, и финансирование на строительство», — объяснил Агарков.

Ранее глава Госкомитета республики по биоресурсам Фёдор Батков заявил, что в Красную книгу Татарстана внесли 15 новых видов за три года.

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