Красная книга Татарстана пополнилась 15 новыми видами за три года

В Красную книгу Татарстана внесли 15 новых видов за три года, заявил глава госкомитета республики по биоресурсам Фёдор Батков.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Как уточнил Батков, всего в республиканскую Красную книгу входит 11 видов рыб, 108 видов беспозвоночных, 318 видов растений, 24 вида лишайников, 33 вида млекопитающих, 67 видов птиц, а также четыре вида рептилий, три вида амфибий и 63 вида грибов.

Новую версию книги издадут в 2025 году.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в парках столицы обитают редкие виды животных и птиц. Встречаются даже такие, которые считались вероятно исчезнувшими.