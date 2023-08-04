Синоптик Шувалов рассказал о смене погоды в Москве на следующей неделе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, когда жара в Москве спадёт.

По словам синоптика, жара в Москве продержится до вторника и вечером она спадёт.

«Это как раз не есть хорошо, потому что в первой половине дня воздух прогреется до +30...+32 °C и контрастная температура достигнет максимума. Если этот фронт пройдёт в ночь на среду, то можно рассчитывать, что обойдёмся грозовым дождём», — сказал он.

Шувалов добавил, что вторая половина следующей недели будет разительно отличаться от первой.

«В среду и четверг будет +22...+24 °C, а в пятницу и субботу уже выше +20 °C не будет», — добавил синоптик.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков спрогнозировал жаркие выходные в Москве.