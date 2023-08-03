В Петербурге началась реставрация крылатых гениев с Московских триумфальных ворот
- РИА Новости
Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу комитета.
Фигуры очищены от налёта и грязи. Теперь специалисты начали удалять старые слои краски.
«Встречаются поздние докомпоновки из оловянного сплава. На некоторых фигурах стыковочный шов разошёлся и появились сквозные щели. Эти повреждения будут исправлены в авторской технологии», — рассказали в пресс-службе.
Ранее НСН сообщала, что за несколько лет в Денежном переулке Москвы отреставрировали восемь зданий.