В Петербурге началась реставрация крылатых гениев с Московских триумфальных ворот

В Санкт-Петербурге началась реставрация крылатых гениев с Московских триумфальных ворот в рамках программы КГИОП.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Фигуры очищены от налёта и грязи. Теперь специалисты начали удалять старые слои краски.

«Встречаются поздние докомпоновки из оловянного сплава. На некоторых фигурах стыковочный шов разошёлся и появились сквозные щели. Эти повреждения будут исправлены в авторской технологии», — рассказали в пресс-службе.

Ранее НСН сообщала, что за несколько лет в Денежном переулке Москвы отреставрировали восемь зданий.