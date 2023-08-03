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В Петербурге началась реставрация крылатых гениев с Московских триумфальных ворот

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В Санкт-Петербурге началась реставрация крылатых гениев с Московских триумфальных ворот в рамках программы КГИОП.
В Петербурге началась реставрация крылатых гениев с Московских триумфальных ворот
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Фигуры очищены от налёта и грязи. Теперь специалисты начали удалять старые слои краски.

«Встречаются поздние докомпоновки из оловянного сплава. На некоторых фигурах стыковочный шов разошёлся и появились сквозные щели. Эти повреждения будут исправлены в авторской технологии», — рассказали в пресс-службе.

Ранее НСН сообщала, что за несколько лет в Денежном переулке Москвы отреставрировали восемь зданий.

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