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Нутрициолог Буторина: черную смородину не стоит есть при обострении ряда заболеваний

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Врач по медицинской профилактике, нутрициолог Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Буторина рассказала, кому может быть противопоказана чёрная смородина.
Нутрициолог Буторина: черную смородину не стоит есть при обострении ряда заболеваний
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«Не стоит есть чёрную смородину в большом количестве, рекомендуемая норма — 100—200 г в день. Не рекомендуется употреблять при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, панкреатите, гастрите, язве желудка, тромбофлебите, индивидуальной непереносимости и аллергической реакции», — заявила Буторина в беседе с ИА «Север-Пресс».

Как отметила эксперт, чёрная смородина содержит витамин С, а также органические кислоты, пектины, дубильные вещества, минералы.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

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